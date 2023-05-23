خان الأمانة.. تجديد حبس متهم بسرقة 300 ألف جنيه من شركة يعمل بها فى الدقى

كتب أحمد إسماعيل

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس المتهم بسرقة 300 ألف جنيه من شركة يعمل بها في الدقي 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

فيما قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهم بسرقة 300 ألف جنيه من شركة في الدقي 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

كشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة هوية المتهم بسرقة مبلغ 300 ألف جنيه من شرمة بالدقي، حيث تبين أن أحد العاملين بالشركة عطل كاميرات المراقبة، واستولى على النقود، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد سرقة مجهول، مبلغ 300 ألف جنيه نمن شركة بالدقي، بإجراء التحريات تبين أن أحد العاملين بالشركة وراء ارتكاب الواقعة، وبضبطه اعترف بالسرقة، وذكر أنه عطل كاميرات المراقبة واستولى على المبلغ المالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.