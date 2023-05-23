حبس المتهم بقتل شخص فى أبو النمرس 4 أيام بسبب خلافات مالية

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم بقتل شخص فى أبو النمرس 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

وكلفت النيابة العامة الطبيب الشرعى بتشريح جثة المجني عليه، وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات مقتل أحد الأشخاص نتيجة تعرضه لاعتداء بآلة حادة في أبو النمرس، وتم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه في أبو النمرس.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن المجني عليه تعرض لاعتداء بآلة حادة، على يد آخر تم تحديد هويته، نتيجة خلافات بينهما.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.