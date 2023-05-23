اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 مايو 2023 10:20 م
أكرم القصاص
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تونس: القبض على 41 شخصا حاولوا اجتياز الحدود البحرية خلسة

الثلاثاء، 23 مايو 2023 09:10 م
تونس: القبض على 41 شخصا حاولوا اجتياز الحدود البحرية خلسة مهاجرون
أ ش أ

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تمكنت السطات التونسية من القاء القبض على 41 شخصا بصدد التحضير للمشاركة في عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة .

وأوضح المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي في بيان اليوم  الثلاثاء ، أن دورية مشتركة للحرس الوطني ببنعروس وجبنيانة، تمكنت من القبض على 37 مهاجرا من جنسيات مختلفة بصدد التحضير للمشاركة في عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة.

وأضاف أنه تم ضبط أربعة أشخاص تونسيين مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل تكوين وفاق يهدف إلى مساعدة الغير على اجتياز الحدود البحرية خلسة .

 


تونس

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