توريد 85 ألف طن قمح حتى الآن بمواقع التخزين بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، وعيد عبد الله وكيل وزارة التموين ورجب غنيم وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، وأشرف محمد سالم مدير عام التعاون الزراعي بالقليوبية، والدكتور محمد فوزي مدير المكتب الفني، للاطمئنان على انتظام سير عمليات توريد القمح على أكمل وجه بالقليوبية، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبناء على تعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لمتابعة موقف توريد محصول القمح من المزارعين والموردين حتى الآن للوصول إلى الكميات المستهدفة وتذليل أي تحديات أو معوقات في هذا الشأن، بالإضافة إلى استمرار منع تداول الأقماح خارج الإطار الرسمي لعملية التوريد بالشون والصوامع المخصصة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات في عملية التوريد.

وأكد الهجان، أن توريد القمح حتى الآن بلغ 84588.805 طن قمح، بمواقع التخزين بالقليوبية والتي تشمل الصوامع والشون والهناجر والبناكر، بنطاق المحافظة لموسم 2023.

وقد وجه المحافظ، المسئولين بالزراعة والتموين بضرورة توفير كل التيسيرات والتسهيلات لجميع المزارعين وصرف مستحقاتهم المالية خلال 48 ساعة على الأكثر، فضلا عن تسهيل وسائل نقل القمح لهم إذا تطلب الأمر ذلك، لحثهم وتشجعيهم على توريد انتاجهم من القمح أولا بأول، حيث يعد القمح محصولا استراتيجيا قوميا هاما لمصر ومواطنيها، وتبلغ السعة التخزينية ل11 موقع تخزيني بالقليوبية 179.8400ألف طن قمح.

وأكد مديري التموين والزراعة، على أن اللجنة التي تتسلم محصول القمح بها عضو من سلامة هيئة الغذاء وعضو من الزراعة وعضو من التموين للتأكد من جودة الأقماح وسلامتها حرصا على المواطنين.

كما أكد المحافظ، على ضرورة تواجد المسئولين بالتموين بصفة مستمرة على مدار الساعة لتحقيق الانضباط العام بكافة الصوامع والشون للتحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين، فضلا عن الوقوف على مدى الالتزام لمتابعة الإجراءات والضوابط المتبعة لاستلام المحصول وفقا للقرارات الوزارية كونه محصولا استراتيجيا وأمن قومي هام، بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات وتذليل أي معوقات تواجه عملية التوريد من جانب المزارعين إن وجدت لتحقيق المستهدف وأكثر إن أمكن، مشددا أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم التوريد، مقدما الشكر لجميع المسئولين على مجهوداتهم التي بذلوها حتى الآن لتوريد هذه الكميات من الأقماح متمنيا لجهودهم أن تكلل بمزيد من النجاح والتوفيق.