تموين بورسعيد: توريد أكثر من 5400 طن من الأقماح المحلية للشون

بورسعيد - محمد عزام

أكد محمد عوض، مدير عام مديرية التموين ببورسعيد ، في تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تم توريد 5400 طن قمح إلى شون القنطرة بمحافظة الإسماعيلية، عن طريق مزارعي منطقة سهل الطينة.

وأوضح مدير عام التموين ببورسعيد، أنه يتم توريد الأقماح المحلية من ارضى محافظة بورسعيد إلى 3 أماكن هي : شون وصوامع المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وأخرى في نطاق حي الضواحي، ويضاف إلى ذلك التوريد إلى صوامع وشون القنطرة.

وأشار إلى أنه تم توريد أكثر من 9250 طن من القمح المحلى بأراضي الجنوب في الشون والصوامع الموجودة بنطاق محافظة بورسعيد، موضحاً أنه تفقد بصحبة لجنة المتابعة اليومية بالتعاون والتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للوقوف على مدى سير العمل بالمنطقة، وإرتفعت معدلات التوريد من الأقماح المحلية لموسم 2023 بشونة المحافظة، وبلغ إجمالى توريد وإستلام الأقماح من المزارعين بكمية تقدر ب 14650 طن قمح محلى بدرجة نقاوة عالية الجودة فى وجود اللجان الفنية المتخصصة لفرز وإستلام القمح المحلى، والتى تعمل من الساعة الـ 8 ص وحتى آخر سيارة توريد بما فى ذلك العطلات الرسمية والأجازات.

وأوضح مدير عام تموين بورسعيد، أن السعر يختلف حسب درجة النقاء، كما تم تسهيل كافة الإجراءات أثناء الإستلام وتذليل العقبات التى تعوق عمليات التوريد، مشيراً إلي توافر المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح، وفحصه من قبل اللجان المختصة.

وتقوم لجان المتابعة اليومية برئاسه محمد أحمد عوض - مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بورسعيد، محمد حلمى - وكيل المديرية، وخالد فهمى - مدير إدارة الرقابة، إبراهيم الدهرى - رئيس الرقابة، وممدوح رمضان - مدير صيانة الحبوب، ومحمد أشرف، وحاتم ماهر كبار مفتشى الصيانة، محمود عبد الكريم رئيس لجنة الفرز واستلام القمح بالصوامع، والتى تنعقد بصفة مستمرة لمواجهة أى معوقات أو مشاكل تعترض المزارعين عند توريدهم للأقماح إلى الصوامع والشون المخصصة.

وفي نفس السياق، أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد بوعي وجهود المزارعين التي ساهمت في زيادة المساحة المنزرعة بالقمح في بورسعيد عن العام الماضى، حيث كانت 9 آلاف و596 فدانا وزادت إلى 10 آلاف و138 فدانًا، منهم 4 آلاف فدان بمنطقة سهل الطينة.