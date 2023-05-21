تموين بورسعيد: توريد أكثر من 9250 طنا من الأقماح المحلية لشون وصوامع المحافظة

بورسعيد - محمد عزام

أكد محمد عوض، مدير عام مديرية التموين ببورسعيد، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم توريد أكثر من 9250 طنا من القمح في الشون والصوامع الذي يستمر حتى الانتهاء من موسم الحصاد.

وأضاف "عوض"، أنه تفقد بصحبة لجنة المتابعة اليومية بالتعاون والتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للوقوف على مدى سير العمل بالمنطقة، وارتفعت معدلات التوريد من الأقماح المحلية لموسم 2023 بشونة المحافظة، وبلغ إجمالى توريد واستلام الأقماح من المزارعين بكمية تقدر بـ 9250 طن قمح محلى بدرجة نقاوة عالية الجودة فى وجود اللجان الفنية المتخصصة لفرز واستلام القمح المحلى، والتى تعمل من الساعة الـ 8 ص وحتى آخر سيارة توريد بما فى ذلك العطلات الرسمية والإجازات.

وأوضح مدير عام تموين بورسعيد، أن السعر يختلف حسب درجة النقاء، كما تم تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام وتذليل العقبات التى تعوق عمليات التوريد، مشيراً إلى توافر المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح، وفحصه من قبل اللجان المختصة.

وتقوم لجان المتابعة اليومية برئاسه محمد أحمد عوض - مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بورسعيد، محمد حلمى - وكيل المديرية، وخالد فهمى - مدير إدارة الرقابة، إبراهيم الدهرى - رئيس الرقابة، وممدوح رمضان - مدير صيانة الحبوب، ومحمد أشرف، وحاتم ماهر كبار مفتشى الصيانة، محمود عبد الكريم رئيس لجنة الفرز واستلام القمح بالصوامع، والتى تنعقد بصفة مستمرة لمواجهة أى معوقات أو مشاكل تعترض المزارعين عند توريدهم للأقماح إلى الصوامع والشون المخصصة.

وفي نفس السياق، أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد بوعي وجهود المزارعين التي ساهمت في زيادة المساحة المنزرعة بالقمح في بورسعيد عن العام الماضى، حيث كانت 9 آلاف و596 فدانا وزادت إلى 10 آلاف و138 فدانًا، منهم 4 آلاف فدان بمنطقة سهل الطينة.