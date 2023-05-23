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تعيين المهندس محمد البراجة مديرا عاما لمديرية الإصلاح الزراعى بالغربية

الثلاثاء، 23 مايو 2023 11:28 ص
تعيين المهندس محمد البراجة مديرا عاما لمديرية الإصلاح الزراعى بالغربية المهندس محمد البراجة
الغربية عادل ضرة

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أصدر الدكتور حسن الفولي مدير هيئة الاصلاح الزراعي بوزارة الزراعة، قرارا بتعيين المهندس محمد عبد الحميد البراجه مدير عام مديرية الاصلاح الزراعي بالمنوفية،  مديرا عاما للمديرية بمحافظة الغربية.
 
كما اصدر قرارا بنقل المهندس نزيه عوض مدير عام مديرية هيئة  الاصلاح الزراعي بالغربية للعمل مديرا عاما للمديرية بمحافظة المنوفية.
 
وحصل المهندس محمد البراجة على بكالوريوس الزراعة جامعة الاسكندرية، عام1985، وتم تعيينه مشرف زراعي بهيئة الاصلاح الزراعي بالبحيرة، ثم مدير عام للجمعية الزراعية بايتاي البارود، ثم مفتشا بقسم المكافحة بالجمعية.
 
وتدرج المهندس محمد البراجة في المناصب وتولي منصب مفتش إدارة المكافحة بمديرية الزراعة بالبحيرة، ثم مدير إدارة الإصلاح الزراعي بالبحيرة، كما شغل منصب مدير عام مديرية الاصلاح الزراعي بمحافظة دمياط، ثم مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بالمنوفية.
 
 
 

وزارة الزراعة

هيئة الاصلاح الزراعي

الغربية

مديرية الاصلاح الزراعي بالغربية



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