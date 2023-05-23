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تعليم الجيزة: 98% نسبة حضور امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم.. ولا شكاوى

الثلاثاء، 23 مايو 2023 02:23 م
تعليم الجيزة: 98% نسبة حضور امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم.. ولا شكاوى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة يتفقد لجان الامتحانات بإدارة كرداسة
كتبت – مرام محمد

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تفقد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الثلاثاء، لجان مدارس أمجاد للتعليم الأساسي، والندى للتعليم الأساسي، وناهيا للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة كرداسة التعليمية، وذلك بحضور الدكتورة نجوى عبدالمعطي مدير عام الإدارة.

وخلال زيارته أثنى مدير المديرية على حسن سير العملية الامتحانية وانضباط اللجان والتزام العاملين داخل اللجنة وخارجها بالتعليمات الخاصة بشأن الامتحانات والتعليمات الصادرة من الوزارة والمديرية، حيث أدى طلاب الشهادة الإعدادية اليوم امتحان مادة اللغة الإنجليزية (فترة صباحية).

واطمأن خلال زيارته على مستوى الامتحان وأنه في مستوى الطالب المتوسط، وأن الأسئلة من داخل الكتاب المدرسى، كما اطمأن على طلبة المنازل، مؤكدا على توفير الراحة والهدوء لأبنائه الطلاب لأداء الامتحان.

وشدد على عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان حتى لو كان مغلقًا، وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية بين الطلاب، كما دعا الطلاب إلى بذل مزيد من الجهد والمذاكرة للحصول على أعلى الدرجات.

وتابع مدير المديرية سير الامتحانات داخل الإدارات التعليمية بالجيزة، وذلك من داخل غرفة عمليات المديرية (مركزي)، مؤكدا أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية الذين تقدموا اليوم لأداء الامتحانات بلغ 190768 طالب وطالبة بنسبة حضور 98%.

وأكد مدير المديرية أنه لم ترد أيّة شكاوى من غرف العمليات الفرعية بالإدارات، وسادت أجواء الهدوء داخل وخارج اللجان.

 

 

 


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