تعليم الجيزة: النتائج بلوحة الإعلانات فى المدارس دون تحصيل مبالغ مالية

كتبت – مرام محمد

كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لطلاب صفوف النقل بشكل موحد على مستوى المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتعليمات أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وأكدت المديرية تقسيم مواعيد إعلان النتائج على أيام متتالية للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور ومنع حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية.

وأشارت المديرية أنه يمكن للطلاب الحصول على درجات المواد بعد إعلانها من خلال كشوف النتائج التي ستعلق بلوحة الإعلانات داخل المدارس بشكل مباشر دون تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى.

الجدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة كشفت في جداول عن مواعيد إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وذلك على النحو التالي:

أولا: المرحلة الابتدائية

-السبت الموافق 27/5/2023: إعلان نتائج الصف الرابع الابتدائي.

-الأحد الموافق 28/5/2023: إعلان نتائج الصف الخامس الابتدائي.

-الإثنين الموافق 29/5/2023: إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي.

ثانيا: المرحلة الإعدادية

-السبت الموافق 27/5/2023: إعلان نتائج الصف الأول الإعدادي.

-الأحد الموافق 28/5/2023: إعلان نتائج الصف الثاني الإعدادي.