تجديد حبس حلاق 15 يوما بتهمة قتل فلاح وإصابة آخر فى مشاجرة بالمنوفية

قرر عمر محمد وكيل نيابة منوف بمحافظة المنوفية ، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، تجديد حبس حلاق، وذلك لاتهامه بقتل فلاح وإصابة آخر بقرية شبرا بلولة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، 15 على ذمة التحقيقات.

وكان حلاق بقرية شبرا بلوله التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، قد تجرد من مشاعر الإنسانية، وذلك عندما قام بقتل فلاح وإصابة آخر فى مشاجرة، تم نقلهم إلى مستشفى منوف العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف يفيد بالعثور على جثمان حمادة داود مصطفى شديد، 37 عاما، فلاح مقيم قرية شبرا بلوله، أمام منزله عقب خروجه للعمل باكر للذهاب إلى أحد الحقول، على يد "ش، م، ص" 25 عاما ، حلاق بطعنه طعنة غدر من الخلف أودت بحياته في الحال، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.