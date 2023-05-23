اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 مايو 2023 07:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بوتين: روسيا تمر بأوقات عصيبة لكنها لحظة تضامن الأمة

الثلاثاء، 23 مايو 2023 06:07 م
بوتين: روسيا تمر بأوقات عصيبة لكنها لحظة تضامن الأمة بوتين
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا تمر بأوقات عصيبة، مشيرا إلى أن بلاده حاليا في لحظة تضامن للأمة والرغبة في تهيئة الظروف لتنمية الاقتصاد.

وقال الرئيس الروسي، خلال حفل توزيع أوسمة وميداليات الدولة في الكرملين، اليوم الثلاثاء: "نعم، تحدثنا اليوم غير مرة عن أن روسيا تمر الآن بأوقات عصيبة، وقيل إن الأمر لم يكن سهلا أبدا".

وأضاف الرئيس الروسي:"أنها لحظة خاصة لتضامننا القوي، وشحذ شعورنا الوطني، والرغبة في تعزيز أسس وجداننا، وتهيئة الظروف في مجال الاقتصاد والإنتاج والتعليم لشبابنا من أجل ضمان المستقبل لبلادنا"، مشيرا إلى أن المكرمين اليوم يقدمون مساهمة ملموسة في تطور روسيا.

وأشاد الرئيس الروسي بصلابة وعزم جميع المقاتلين المشاركين في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا، منوها بأن المشاركين في هذه العملية بغض النظر عن قومياتهم يدافعون عن الوطن ويقاتلون في سبيله، ومشددا على أن جميع المشاركين في العملية العسكرية الخاصة يقاتلون من أجل روسيا.

وأضاف بوتين: "أيها الأصدقاء الأعزاء، تميز الشعب الروسي دائما باندفاعه للمشاركة في مصير الوطن الأم والاستعداد للدفاع عن المصالح الوطنية. نحن نشاهد اليوم هذه القاعة، بعض المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، وهم يمثلون كل القوميات الموجودة في بلادنا. نحن فخورون ببسالتهم وشجاعتهم".

 


بوتين

روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

اوكرانيا



الموضوعات المتعلقة

"الكرملين": مستوى التفاف المواطنين حول الرئيس بوتين عال

الإثنين، 22 مايو 2023 06:31 م

الرئيس الروسى يعين سيرجى بوتين نائبا جديدا لوزير الخارجية

الإثنين، 22 مايو 2023 02:04 م

بوتين يهنئ "فاجنر" والجيش الروسى عقب السيطرة على باخموت

الأحد، 21 مايو 2023 09:01 ص

بوتين فى مرمى نيران الغرب مجددا.. قادة السبع يفرضون عقوبات جديدة على روسيا.. الإجراءات تستهدف 70 كيانا جديدا وقطع موسكو عن النظام المالى الدولى.. بريطانيا وأوروبا تلاحقان "الماس".. وزيلينسكى ينضم للقمة الأحد

الجمعة، 19 مايو 2023 05:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة