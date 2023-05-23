بدأت في فيينا أعمال الاجتماع السنوي لمبادرة" الطاقة النووية من أجل السلام " والتى تستمر ٤ أيام بمشاركة نخبة من خبراء الطاقة الذرية حول العالم.
ينظم الاجتماع المعهد الدولي لإدارة المواد النووية بالتعاون مع الجمعية الاوروبية لابحاث الأمان النووي والتنمية.
وقالت إدارة الاجتماع في بيان لها اليوم الاثنين ان الاجتماع سيناقش التطورات في تكنولوجيا السلامة النووية في المستقبل.
ويرافق الاجتماع معرض لشرح تقنيات السلامة النووية والأمان الإشعاعي بمشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة