ينظم الاجتماع المعهد الدولي لإدارة المواد النووية بالتعاون مع الجمعية الاوروبية لابحاث الأمان النووي والتنمية.

وقالت إدارة الاجتماع في بيان لها اليوم الاثنين ان الاجتماع سيناقش التطورات في تكنولوجيا السلامة النووية في المستقبل.

ويرافق الاجتماع معرض لشرح تقنيات السلامة النووية والأمان الإشعاعي بمشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.