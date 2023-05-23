اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 مايو 2023 02:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

بالأسماء.. تعرف على 171 معاون نيابة إدارية جديدا من دفعة 2017

الثلاثاء، 23 مايو 2023 01:19 م
بالأسماء.. تعرف على 171 معاون نيابة إدارية جديدا من دفعة 2017 ارشيفية
كتب – أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر اليوم السابع الأسماء الكاملة لدفعة المعينين الجدد بهيئة النيابة الإدارية، البالغ عددهم 171 معاون نيابة إدارية، بعد أن أصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 209 بتعيين دفعة 2017 بوظيفة معاون بهيئة النيابة الإدارية.
 
ونص القرار أنه بعد الاطلاع علي الدستور وعلي قانون رقم 107 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته، وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسته المنعقدة 30 يناير 2023.
 
الأسماء (1)
الأسماء (1)

الأسماء (2)
الأسماء (2)

الأسماء (3)
الأسماء (3)

الأسماء (4)
الأسماء (4)

الأسماء (5)
الأسماء (5)

الأسماء (6)
الأسماء (6)

الأسماء (7)
الأسماء (7)

الأسماء (8)
الأسماء (8)

الأسماء (9)
الأسماء (9)

 


النيابة الادارية

تعينات

معاون نيابة

قبول دفعة

اسماء المقبولين فى النيابة الإدارية

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة