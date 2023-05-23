بالأسماء.. تعرف على 171 معاون نيابة إدارية جديدا من دفعة 2017

كتب – أحمد عبد الهادى

ينشر اليوم السابع الأسماء الكاملة لدفعة المعينين الجدد بهيئة النيابة الإدارية، البالغ عددهم 171 معاون نيابة إدارية، بعد أن أصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 209 بتعيين دفعة 2017 بوظيفة معاون بهيئة النيابة الإدارية

ونص القرار أنه بعد الاطلاع علي الدستور وعلي قانون رقم 107 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته، وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسته المنعقدة 30 يناير 2023.