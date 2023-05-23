"الكفن" ينهى خصومة ثأرية بين عائلتين فى أسوان بحضور 6 آلاف مواطن.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

نجحت جهود المصالحات فى محافظة أسوان، فى إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية الكلح غرب التابعة لمركز إدفو، بعد أن تمت مراسم الصلح بتقديم الكفن لأهل المقتول وقبول التسامح، وذلك بحضور 6 آلاف مواطناً بالقرية والقرى المجاورة لها.

حضر مراسم الصلح، إبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، نائباً عن محافظ أسوان، والقيادات التنفيذية والدينية والشعبية.

وجرت مراسم الصلح بين عائلتى آل عباس مصرى بعزبة المصرى، وآل نور بالدقاديق، بعد نجاح جهود لجنة الصلح برئاسة الشيخ عبد السلام مصطفى، بالتعاون مع العمد والمشايخ فى التوصل إلى وقف نزيف الدم وإنهاء هذه الخصومة.

وبدأت مراسم الصلح بتلاوة آيات من القرآن الكريم أعقبه قيام عائلة آل نور بالدقاديق بتقديم الكفن لحقن الدماء والصفح والعفو لوجه الله لعائلة آل عباس مصرى وذلك مع ترديد التكبيرات والتهليل.

وخلال كلمة محافظ أسوان التى ألقاها رئيس مدينة إدفو، أشاد بالجهود المخلصة من قامات أسوان التى ساهمت فى إتمام هذا الصلح ولم الشمل، والقضاء على أى خلافات ليعم السلم الإجتماعى بين أبناء المحافظة وهو الذى يساهم بدوره فى إرساء مبادئ التماسك والترابط والتكاتف ليعيش الجميع فى أجواء من المحبة والوئام ككتلة واحدة وعلى قلب رجل واحد مواطنين ومسئولين لنحقق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات فى مجتمع يعم فيه السلام والرخاء والأمن والأمان والاستقرار بسواعد أبناؤه المخلصين الأوفياء، مقدماً تحيته لكافة الجهود المبذولة من القيادات الدينية والشعبية والعمد والمشايخ من أبناء أسوان ، ومواصلتهم العمل بجدية لإتمام المصالحات فى جميع ربوع المحافظة.