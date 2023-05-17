لجنة المصالحات بقنا تعلن عن صلح بخصومة ثأرية بين عائلتين فى مركز دشنا

أعلنت لجنة المصالحات بقنا، عزمها إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية العطيات التابعة لمركز دشنا شمالى محافظة قنا، غدًا الخميس، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية والأمنية.

تعود أحداث الخصومة الثأرية، إلى 2021، عندما أسفرت مشاجرة بين عائلتى آل دياب وآل عمران بقرية العطيات، عن مقتل سيد.ح، بعد خلافات بين المجنى عليه وآخر أثناء تواجدهما فى السعودية، وتجددت عقب عودته إلى القرية، وبعد عام تجددت المشاجرة، وأسفرت عن مقتل محمد.ص، من العائلة الأخرى.

وتدخلت لجنة المصالحات، برئاسة الشيخ محمود عبد الهادى، والنائب سيد فؤاد أبوزيد، وعبد الباسط عبد النبى، وصلاح عبد المولى وسيد الصاوى، فى إقناع الطرفين بالصلح، وتقبل العزاء فى المجنى عليهما.