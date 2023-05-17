اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 مايو 2023 08:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

لجنة المصالحات بقنا تعلن عن صلح بخصومة ثأرية بين عائلتين فى مركز دشنا

الأربعاء، 17 مايو 2023 08:09 م
لجنة المصالحات بقنا تعلن عن صلح بخصومة ثأرية بين عائلتين فى مركز دشنا أرشيفية
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت لجنة المصالحات بقنا، عزمها إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية العطيات التابعة لمركز دشنا شمالى محافظة قنا، غدًا الخميس، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية والأمنية.

 

تعود أحداث الخصومة الثأرية، إلى 2021، عندما أسفرت مشاجرة بين عائلتى آل دياب وآل عمران بقرية العطيات، عن مقتل سيد.ح، بعد خلافات بين المجنى عليه وآخر أثناء تواجدهما فى السعودية، وتجددت عقب عودته إلى القرية، وبعد عام تجددت المشاجرة، وأسفرت عن مقتل محمد.ص، من العائلة الأخرى.

 

وتدخلت لجنة المصالحات، برئاسة الشيخ محمود عبد الهادى، والنائب سيد فؤاد أبوزيد، وعبد الباسط عبد النبى، وصلاح عبد المولى وسيد الصاوى، فى إقناع الطرفين بالصلح، وتقبل العزاء فى المجنى عليهما.

 


صلح دشنا

صلح بدشنا

لجنة مصالحات قنا

محافظة قنا

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة

سنابل الذهب تضىء أرض الجنوب.. استمرار توريد الأقماح بـ 4 صوامع و9 شون بسعة 232 ألف طن فى قنا.. مطاحن قوص تستقبل 17 ألف طن قمح بالبنكر و 8 آلاف طن بالصومعة.. و4 مراحل قبل الاستلام.. صور

الأربعاء، 17 مايو 2023 08:00 م

إصابة مزارع سقط في بئر مياه أثناء ري أرضه بقنا

الأربعاء، 17 مايو 2023 11:13 ص

أهالي قرية العسيرات بقنا في فرح.. المبادرة الرئاسية حياة كريمة تفتتح عددا من المشروعات بعد انتهائها.. افتتاح مجمع الخدمات الحكومية لخدمة 40 ألف مواطن.. والتشغيل التجريبى لمجمع الخدمات الزراعية

الأربعاء، 17 مايو 2023 11:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة