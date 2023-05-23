القهوة عُملة بديلة لـ" البوليفار" فى مقاطعة فنزويلية.. تعرف على السبب

فاطمة شوقى

أصبحت القهوة عملة فى مقاطعة بورتوجيزا فى فنزويلا ، لدفع المعاملات بسبب انخفاض قيمة العملة الفنزويلية "البوليفار"، حسبما قال موقع فنزويلا نيوز.

وأشار الموقع الإخبارى، إلى أن الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد جعلت التجار على استعداد لقبول القهوة مقابل السلع والخدمات الأخرى ، وهى علامة على أن البوليفار أصبح فعليا عديم القيمة.

وأوضح الموقع أن سعر البن أصبح مستقرًا نسبيًا في الأشهر الأخيرة، بينما فقد البوليفار أكثر من 90%من قيمته مقابل الدولار ، وجعل هذا القهوة خيارًا أكثر جاذبية للمتداولين الذين يبحثون عن طريقة لحماية أرباحهم من التضخم.

وتتهم الصحف المحلية العقوبات الأمريكية بالمساهمة فى تراجع الاقتصاد الفنزويلى وخاصة عائدات صادرات النفط الخام.

وتحتل فنزويلا المرتبة الثانية في مؤشر البؤس لعام 2022 الذي أعده الاقتصادي الأمريكي ستيف هانكي، الذي يقيس التضخم والبطالة وأسعار الفائدة والنمو الاقتصادي في 95 دولة.

وفقًا لهانكي، يبلغ معدل التضخم السنوي في فنزويلا 440%، وهو أعلى معدل تضخم في العالم بعد زيمبابوي.

وأشار هانكي أيضًا إلى أن فنزويلا عانت من انكماش اقتصادي بنسبة 79%منذ عام 2013 ، عندما انخفضت أسعار النفط ، وأن لديها أحد أعلى معدلات البطالة في العالم.

وحذر الاقتصادى الأمريكى من أن الاقتصاد الفنزويلي لا يزال في "دوامة الموت" وأنه بحاجة إلى إصلاحات هيكلية للتعافي.