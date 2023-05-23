اليوم السابع
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الرئيس السيسي يلتقى سكرتير عام منظمة الكوميسا

الثلاثاء، 23 مايو 2023 03:43 م
الرئيس السيسي يلتقى سكرتير عام منظمة الكوميسا الرئيس السيسى خلال اللقاء
كتب محمد الجالى

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في شرم الشيخ مع شيليشي كابويبوي، سكرتير عام منظمة الكوميسا.
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول متابعة تنفيذ أهم الأولويات الموضوعية للرئاسة المصرية الحالية للكوميسا، بما فيها تعزيز سلاسل التوريد الإقليمية فيما بين دول الكوميسا، وتعظيم التكامل الصناعي، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية العابرة للحدود ومشروعات الربط، والتركيز على التعاون في مجالات التحول الرقمي. 
 
كما تم التوافق حول استمرار التشاور والتواصل المكثف بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لضمان سلاسة عملية تسليم رئاسة الكوميسا من مصر إلى شقيقتها زامبيا، بما يساعد على تعزيز الجهود القائمة لتحقيق الاندماج الإقليمي، ويسهم في تحقيق غايات الدول الأعضاء بالكوميسا.

شرم الشيخ

الرئيس السيسي

سكرتير عام منظمة الكوميسا

البنك الافريقي للتنمية

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