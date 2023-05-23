الرئيس السيسى يصدق على تعيين دفعة 2020 بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.. الأسماء

كتب أحمد عبد الهادى

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 206 بتعيين دفعة 2020 من مندوبى مجلس الدولة.

ونص القرار أنه بعد الاطلاع علي الدستور وعلي قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وعلي موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 25 ديسمبر 2022 وبناء علي ما عرضه، قرر وزير العدل في المادة الأولي تعيين مندوبًا بمجلس الدولة من خريجي دفعة 2020 السادة الأساتذة الاتية أسماؤهم.





























ومن الشروط التى يجب أن تتوافر فى المتقدمين بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونا. :

1- ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد.

2- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة فى تاريخ آخر موعد للتسجيل الالكتروني.

3- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

4- أن يجتاز المقابلة والاختبارات التى يحددها المجلس.

5- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التي يحددها مجلس الدولة.

6- يتم قبول طلبات التعيين عن طريق التسجيل الالكتروني علي موقع مجلس الدولة www.ecs.eg