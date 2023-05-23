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الداخلية تلاحق تجار الصنف وتضبط كميات من المخدرات بالقاهرة والمحافظات

الثلاثاء، 23 مايو 2023 11:09 ص
الداخلية تلاحق تجار الصنف وتضبط كميات من المخدرات بالقاهرة والمحافظات حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام ) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.
 
وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عنصريين إجراميين- "لأحدهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المنصورة وبحوزتهما (عدد 50 ألف قرص مخدر لعقار "الكبتاجون" – عدد 1650 قرص وأمبول مخدر متنوع - 2 سيارة – مبلغ مالى - 4 هواتف محمولة) .
 
ونجحت الجهود في ضبط  (4 عناصر إجرامية – "لثلاثة منهم معلومات جنائية")، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,370 كيلو جرام - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول – ميزان حساس) وضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") .. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام – عدد1000 قرص مخدر لعقار "ترامادول" – سلاح أبيض – مبلغ مالى).
 
وتمكنت الجهود من ضبط  (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته (كمية من مخدرى "الهيروين – البودر" - مبلغ مالى - هاتف محمول – سلاح أبيض) وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأربعين، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى) وضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية")، وبحوزتهما (عدد 3661 قرص وأمبول مخدر ومؤثر - عدد 450 قرص منشط - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).
 
واسفرت الجهود عن  ضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، وبحوزته (عدد 100 قرص مخدر متنوع - هاتف محمول)وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة أسيوط.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض) وضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") حال إنهاء إجراءات وصوله للبلاد، وبحوزته (كمية من زيت "الماريجوانا" المخدر – عدد من الشيكات خاصين بإحدى البنوك بدون بيانات) وضبط (عنصرين إجراميين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيدرو - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).
 
وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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