الجريدة الرسمية تنشر أحكام الدستورية العليا فى 10 قضايا

كتب: محمد أبو ضيف

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، أحكام المحكمة الدستورية العليا ، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بتاريخ 15 مايو 2023 الجاري.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر وعضوية المستشارين رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار، والدكتور طارق عبد الجواد شبل، وخالد أحمد رأفت دسوقي، والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز، ومحمد أيمن سعد الدين عباس وحضور المستشار عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين.

حكمت المحكمة في 10 قضايا منظورة أمامها "5 قضايا دستورية و2 قضايا تنازع و3 قضايا منازعة تنفيذ.