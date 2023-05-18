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للمتابعة الصحية الدورية..

البابا تواضروس الثانى يصل النمسا بعد انتهاء جولته الرعوية لإيطاليا

الخميس، 18 مايو 2023 10:10 ص
البابا تواضروس الثانى يصل النمسا بعد انتهاء جولته الرعوية لإيطاليا الوفد المرافق لقداسة البابا
كتب: محمد الأحمدى

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 وصل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى العاصمة النمساوية ڤيينا، قادمًا من إيطاليا، بعد انتهاء زيارته للڤاتيكان وإيطاليا والتي استغرقت 9 أيام.

كان في استقبال قداسته في مطار ڤيينا الدولي السفير المصري هناك السفير محمد الملا والقنصل العام محمد البحيرى، ونيافة الأنبا جابريل أسقف النمسا، وكذلك صاحبا النيافة الأنبا باڤلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا أنيانوس أسقف بني مزار المتواجدين في النمسا حاليًا.

ومن المقرر أن يجري قداسة البابا المتابعة الصحية الدورية الخاصة بقداسته، حيث أن لقداسته ملف صحي بإحدى مستشفيات النمسا منذ 15 عاما، يجري من خلاله المتابعات الدورية الروتينية.

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

النمسا

الحاله الصحيه للبابا



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