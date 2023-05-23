اليوم السابع
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الأنبا توما يتفقد أعمال الحفر لبناء كاتدرائية مار توما الرسول بسوهاج الجديدة

الثلاثاء، 23 مايو 2023 03:46 م
الأنبا توما يتفقد أعمال الحفر لبناء كاتدرائية مار توما الرسول بسوهاج الجديدة الأنبا توما حبيب مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك يتفقد موقع الإيبارشية
كتب: محمد الأحمدى

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تفقد الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، أعمال الحفر، بقطعة الأرض المخصصة، لبناء كاتدرائية مار توما الرسول، بمدينة سوهاج الجديدة.

ويأتى ذلك فى إطار حرص صاحب النيافة على متابعة جميع أعمال الإنشاءات بالكاتدرائية بنفسه، وتقديم كامل الدعم، والتشجيع لجميع العاملين، والمتطوعين، بأعمال الإنشاء بها.  

تحتفل الكنيستان الأرثوذكسية والكاثوليكية بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر يوم الخميس الأول من شهر يونيو المقبل، حيث بدأت رحلة مسار العائلة المقدسة فى الهروب من بيت لحم فى فلسطين.

ويقول الأب أغسطينوس موريس كاهن كنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بالزيتون أن الاحتفال بعيد دخول العائلة المقدسة سيكون قداس عادى، مشيرا إلى أن الكنائس التى تحمل اسم العائلة المقدسة سوف تنظم احتفالات خاصة.

وتابع في تصريحات خاصة لليوم السابع أن الكنيسة سوف تصلى الساعة 6 مساء وستكون قراءات اليوم عادية وهى قراءات الأحادى، وفى العظة سوف يذكر مجئ العائلة المقدسة وهى السيد المسيح والسيدة مريم العذراء ويوسف النجار إلى مصر وفرارهم من أورشليم إلى مصر.

تفقد الأنبا توما
تفقد الأنبا توما

 

تفقد قطعة الأرض
تفقد قطعة الأرض

 

جانب من تفقد الأنبا توما
جانب من تفقد الأنبا توما

 

زيارة الأنبا توما
زيارة الأنبا توما

 


الكنيسه الكاثوليكيه

كاتدرائيه مارتوما

سوهاج الجديده

الكنيسه الارثوذكسيه



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