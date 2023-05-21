تدشين كنيسة العذراء بنجع حسنين بإيبارشية سوهاج ورسامة 170 شماسًا لها

كتب: محمد الأحمدى

دشن الأنبا باخوم مطران إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة، صباح اليوم كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين بنجع حسنين، مركز المراغة.

وشارك نيافته صلوات التدشين والقداس الذي تلاه نيافة الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالجبل الغربي بسوهاج، وعدد من الآباء الكهنة والرهبان وخورس الشمامسة وأهل القرية.

وتم تدشين 6 مذابح وأيقونات حضن الآب (البانطوكراتور) بهم إلى جانب أيقونات الكنيسة.

ودُشِّن المذبح الأوسط بالطابق العلوي على اسم السيدة العذراء والمذبح البحري على اسم القديس ونس الأقصري، والقبلي على اسم القديسين الأنبا شنودة رئيس المتوحدين والأنبا كاراس السائح.

أما مذابح الطابق السفلي فدُشِّن الرئيسي على اسم الشهيد أبي سيفين والبحري على الشهيدين مار مينا ومار بقطر والقبلي على رئيسي الملائكة ميخائيل وغبريال.

بدأ بعد انتهاء التدشين القداس الإلهي وعقب صلاة الصلح رسم نيافتهما 170 من أبناء الكنيسة شمامسة برتبة إبصالتس، وعقب القداس تم افتتاح مبنى الخدمات الملحق بالكنيسة.