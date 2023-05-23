اضطراب القلق الاجتماعي.. التعريف والتشخيص والعلاج

كتب – حسام الشقويرى

اضطراب القلق الاجتماعي هو خوف دائم من الإذلال أو الحكم السلبي أو الإحراج في المواقف الاجتماعية. يعاني الأشخاص المصابون بهذا الاضطراب من قلق شديد لدرجة أنه يتعارض مع الأداء اليومي أو جوانب الحياة ، مثل العمل أو العلاقات. وكان يطلق على اضطراب القلق الاجتماعي اسم الرهاب الاجتماعي، وفقا لما نشره موقع health

وقد يقضي الأشخاص المصابون باضطراب القلق الاجتماعي أسابيع في الخوف من وظائف معينة أو يعانون من أعراض جسدية مثل الغثيان أو تسارع ضربات القلب إذا طُلب منهم التحدث أمام أشخاص آخرين. ، و هناك مجموعة من خيارات العلاج. قد يوصي مقدمو الرعاية الصحية بالعلاج أولاً متبوعًا بالأدوية إذا استمرت الأعراض.

أنواع اضطراب القلق الاجتماعي

قد يخشى الأشخاص المصابون باضطراب القلق الاجتماعي أنواعًا مختلفة من المواقف الاجتماعية. لهذا السبب ، يفصل الباحثون ومقدمو الرعاية الصحية عادةً الأشخاص المصابين بهذا الاضطراب إلى مجموعتين.

اضطراب القلق الاجتماعي المحدد

يُطلق على هذا النوع من اضطراب القلق الاجتماعي أيضًا اسم اضطراب القلق الاجتماعي غير المعمم. يميل الأشخاص المصابون به إلى الخوف من مجموعة محدودة من المواقف الاجتماعية - عادةً تلك التي تتضمن التحدث أمام الجمهور أو الأداء ، مثل تقديم عرض تقديمي أو التمثيل في مسرحية. 2

اضطراب القلق الاجتماعي المعمم

هذا هو النوع الأكثر شيوعًا من اضطرابات القلق الاجتماعي. يشير اضطراب القلق الاجتماعي المعمم إلى الخوف الشديد من جميع المواقف الاجتماعية تقريبًا. يبدأ هذا النوع من اضطراب القلق الاجتماعي عادةً في وقت مبكر من الحياة ويميل إلى أن يكون مزمنًا ومزعجًا أكثر من اضطراب القلق الاجتماعي المحدد. 2

أعراض اضطراب القلق الاجتماعي

بشكل عام ، يشعر الأشخاص المصابون باضطراب القلق الاجتماعي بقلق شديد من احتمال التواجد مع أشخاص غير مألوفين أو من الأشخاص الذين يراقبونهم. غالبًا ما تتطور هذه المشاعر ، التي تكون أكثر حدة من الخجل أو الشخصية الانطوائية ، في مرحلة الطفولة المبكرة أو المراهقة ، ولكنها قد تبدأ أيضًا في وقت لاحق في الحياة.

تشخيص اضطراب القلق الاجتماعي

غالبًا ما لا يتم تشخيص اضطراب القلق الاجتماعي أو يتم تشخيصه بشكل خاطئ على أنه اكتئاب . لا يسعى معظم الأشخاص المصابين باضطراب القلق الاجتماعي إلى العلاج لأنهم يعتقدون خطأً أن أعراضهم مجرد جزء من شخصيتهم ، وليست حالة طبية يمكن علاجها. 2

علاجات اضطراب القلق الاجتماعي

الهدف من العلاج هو تقليل الأعراض لتحسين الأداء الذي يسبق المواقف الاجتماعية وأثناءها. سيقدم مقدم الرعاية الصحية توصيات بناءً على الأعراض وشدتها ، ولكن من المحتمل أن يناقش فئتين محتملتين من العلاج.

العلاجات النفسية

يميل مقدمو الرعاية الصحية إلى تجربة العلاج أولاً ، خاصة بين الأطفال.

يوجد نوعان على الأقل:

العلاج السلوكي المعرفي (CBT): يتضمن التحدث إلى أخصائي الصحة العقلية لتعلم طرق جديدة للتفكير والاستجابة للمواقف المثيرة للقلق. قد يشمل جزء من العلاج إزالة التحسس المنتظم أو العلاج بالتعرض ، وهو شكل من أشكال العلاج السلوكي المعرفي يتم فيه تعليم المرضى كيفية الاسترخاء في المواقف الاجتماعية ثم يُطلب منهم ممارسة التقنيات تدريجياً في الحياة الواقعية.

التدريب على المهارات الاجتماعية: بالنسبة لهذا النوع من العلاج ، يمارس الناس التواجد في المواقف الاجتماعية من خلال لعب الأدوار. يمكنهم القيام بذلك في إطار مجموعة .

مضادات الاكتئاب: أكثر مضادات الاكتئاب شيوعًا المستخدمة لعلاج اضطراب القلق الاجتماعي هي مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs) ومثبطات امتصاص السيروتونين والنوربينفرين (SNRIs). تستغرق هذه العملية بضعة أسابيع وقد تتسبب في آثار جانبية طفيفة ، مثل الصداع والغثيان.