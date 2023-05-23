اليوم السابع
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استعدادات مكثفة لإجراء امتحانات الدبلومات الفنية بالبحيرة.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 23 مايو 2023 09:00 ص
استعدادات مكثفة لإجراء امتحانات الدبلومات الفنية بالبحيرة.. اعرف التفاصيل امتحانات الدبلومات الفنية - أرشيفية
البحيرة- ناصر جودة

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أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة إتمام الاستعدادات الخاصة بإجراء امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى الجديد والتى تبدأ يوم السبت 27 مايو الجارى.

مضيفا انه تم إنهاء كافة الاستعدادات اللازمة لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر وتذليل ما يعترضها من معوقات والالتزام بالقرارات والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية مع تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لحماية الطلاب.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية وربطها بالإدارات التعليمية المختلفة لمتابعة انتظام الامتحانات وتلقى أى استفسارات أو مشاكل خلال أيام الامتحانات وسرعة حلها على الفور حرصا على مستقبل الطلاب.

مشيرا إلى أن إجمالى أعداد طلاب الدبلومات الفنية بمحافظة البحيرة يبلغ 58446 طالبا وطالبة منهم "411616 صناعى- 5923 زراعى- 8429 تجاري- 2113 مزدوج - 365 فندقى " يتم توزيعهم على 168 لجنة امتحان بنطاق 16 إدارة تعليمية.

 

 


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