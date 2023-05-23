ارتفاع سعر القهوة فى إسبانيا 5% مع انخفاض صادرات دول أمريكا اللاتينية

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "الاكنوميستا" الإسبانية إن سعر القهوة يعود للارتفاع من جديد ويسجل أعلى مستوى له منذ 7 أشهر فى إسبانيا، حيث زادت قيمته بنسبة 5%، فى الوقت الذى تشهد فيه الدول المنتجة فى أمريكا الجنوبية والوسطى انخفاضا فى الصادرات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم ارتفاع اسعار القهوة فى العالم الا ان الاستهلاك العالمى للبن يصل الى 178.5 مليون كيس

وارتفع سعر البن الأخضر بنسبة 5.0٪ في الفترة من مارس إلى أبريل ، وبلغ متوسط ​​178.57 دولارًا للقنطار ، وهو أعلى مستوى منذ 199.63 دولارًا في سبتمبر 2022 ، وفقًا لإحصاءات منظمة البن الدولية (OIC).

في الأشهر الأخيرة من عام 2022 ، قدمت أسعار البن مسارًا تصاعديًا، وبلغ متوسط ​​سعره في نوفمبر 156.66 دولارًا، وتعزو المنظمة هذه الزيادة إلى "تحركات السوق التقنية" ، في حين أن سوق البن العالمي يعاني من عجز في القهوة عام 2021/22 ، وهو وضع يتوقع أن يتكرر في عام القهوة 2022/23.

وارتفعت أسعار قهوة روبوستا بمعدل 8.7 %، لتصل إلى 115.70 دولارًا لكل قنطار ، بينما ارتفعت أسعار الكولومبية 4.3 %، لتصل إلى 234.85 دولارًا، بينما حققت المجموعة الأخرى التي تنتمي إليها القهوة السلفادورية زيادة بنسبة 3.2%وبلغت 229.56 دولارًا لكل قنطار.

ويتصدر البرازيليون ناتشورالز السباق بين أرابيكا بزيادة قدرها 4.4 %، وبلغ متوسط ​​195.26 دولارًا.

وانخفضت الصادرات العالمية من القهوة الخضراء بنسبة 9.6% بإجمالي 10.90 مليون كيس ، مقابل 12.06 مليون كيس في نفس الشهر من العام السابق.

كما أنه في المكسيك وأمريكا الوسطى ، انخفضت صادرات القهوة بجميع أشكالها بنسبة 15.4% لتصل إلى 1.75 مليون كيس مقارنة بـ 2.07 مليون كيس في مارس 2022.

من بين البلدان الستة الأولى ، شهدت خمسة منها انخفاضًا في صادراتها في مارس الماضى ، حيث عانت جواتيمالا من أكبر انخفاض بنسبة 44.9% ، بينما كانت هندوراس هي المصدر الوحيد الذي حقق نموًا إيجابيًا (2.0%).

تحافظ منظمة البن الدولية على تقديراتها للاستهلاك العالمي لعامى البن 21/22 و 22/23. وفقًا لتوقعاتهم ، زاد استهلاك القهوة بنسبة 4.2% إلى 175.6 مليون كيس في عام 21/22. بالنسبة لدورة 22/23 ، من المتوقع أن يزداد الاستهلاك ، ولكن بمعدل أقل بنسبة 1.7%إلى 178.5 مليون كيس.