آثار الإجهاد على الجسم من دماغك إلى معدتك.. خطوات تقلل التأثير

كتب – حسام الشقويرى

على الرغم من أن كل شخص يعاني من الإجهاد ، إلا أنه يمكن أن يكون ضارًا بصحتك إذا حدث على مدى فترة طويلة، والإجهاد هو رد فعلك العاطفي والجسدي على التحدي أو الطلب. إذا كنت في خطر ، فإن الدماغ يرسل محفزات - كيميائية وعلى طول الأعصاب - إلى الغدة الكظرية ، وهي غدد تقع فوق كل كلية. ثم تفرز الغدة الكظرية هرمونات ، مثل الكورتيزول والأدرينالين ، والتي يمكن أن تزيد من التوتر وضغط الدم وسكر الدم وزيادة معدلات ضربات القلب وفقا لما نشره موقع health

ماذا يفعل الإجهاد المزمن بجسمك؟

يكون إجهادك مزمنًا إذا كان مستمرًا واستمر لأسابيع أو حتى لفترة أطول. عندما يستمر التوتر لديك لفترة أطول ، كما هو الحال عندما تواجه صعوبات ويستمر جسمك في البقاء في حالة تأهب وتفاعل ، وهذا يؤدي إلى أعراض نفسية وجسدية.

الربو

من المعروف أن التوتر والعواطف القوية من مسببات الربو . إذا كنت مصابًا بالربو ، فمن المحتمل أن تؤدي هذه المشاعر والتوتر إلى تفاقم الأعراض. وذلك لأن التوتر يؤثر على تنفسك - حتى لو لم تكن مصابًا بالربو. قد تشد عضلاتك ويمكن أن يزيد معدل تنفسك.

يمكن أن يساعد التنفس اليقظ في تقليل التوتر. إذا كنت ترغب في تجربة التنفس اليقظ ، فإليك الخطوات:

تنفس من خلال أنفك وأخرجه من فمك ببطء.

استنشق لمدة سبع ثوان ، احبس أنفاسك لمدة سبع ثوان ، ثم أخرجه لمدة سبع ثوان.

ركز على تنفسك وتخلص من الأفكار الأخرى.

كرر هذا ثلاث مرات.

مشاكل الجهاز الهضمي

عندما تكون متوترًا أو قلقًا ، يمكن أن تتداخل الهرمونات التي تم إطلاقها مع عملية الهضم والتي يمكن أن تسبب عددًا من مشاكل الجهاز الهضمي (GI) مثل :

إمساك

إسهال

عسر الهضم

فقدان الشهية

غثيان

القرحة الهضمية

تقلصات في المعدة

على وجه الخصوص ، يُعتقد أن متلازمة القولون العصبي ، التي تتميز بالألم ونوبات الإمساك والإسهال ، تتغذى جزئيًا على الإجهاد.

تساقط الشعر

يمكن أن يحدث تساقط الشعر بعد وقت مرهق في حياتك. سواء كان ذلك بسبب الطلاق أو وفاة أحد أفراد أسرتك ، فقد يتساقط شعرك بسبب الإجهاد. عندما يهدأ التوتر ، سيتوقف شعرك عن التساقط. قد يستغرق الأمر من ستة إلى تسعة أشهر حتى ينمو شعرك إلى حجمه الطبيعي.

يمكن أن يساهم التوتر والقلق أيضًا في حدوث اضطراب يسمى نتف الشعر ، حيث يقوم الأشخاص بسحب شعرهم بشكل متكرر. غالبًا ما يفيد الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة أنهم يعانون من الإجهاد قبل نتف شعرهم. قد يشمل علاج هوس نتف الشعر الأدوية والعلاج السلوكي المعرفي والتدريب على عكس العادة - تحديد العادات والعمل على تغييرها من خلال الوعي والدعم الاجتماعي.

مشاكل قلبية

استجابة القلب والأوعية الدموية الأولية لجسمك للإجهاد هي زيادة معدل ضربات القلب. يؤدي استمرار التوتر إلى ارتفاع ضغط الدم عن طريق زيادة انقباض الأوعية الدموية. هذا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والنوبات القلبية.