وكيل أزهر الإسكندرية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية امتحان الشهادة الإعدادية لجان معاهد برج العرب البنين والفتيات النموذجى والعادى التابعة لإدارة غرب التعليمية الأزهرية، يرافقه إسماعيل أنور مدير العلاقات العامة والإعلام محمد سعد مدير الأمن.

وتفقد انتظام أعمال لجان الامتحانات، وتوزيع الأدوار، وسجلات حضور وانصراف الطلاب، وتناقش مع الطلاب حول مستوى الامتحان ومدى مطابقته للمناهج المقررة، ووضوح الأسئلة، وأوصاهم بالجد والاجتهاد والتركيز ونصحهم بعدم التسرع فى الإجابات ومراجعتها جيدًا قبل تسليم الأوراق للملاحظين،، وأكد على دور الموجه المتابع داخل اللجنة، وضرورة التواصل مع غرفة العمليات بالمنطقة.

ومن جانبه، تابع محمد سعد تفعيل دور الأمن، وشدد على عدم تواجد التليفون المحمول داخل اللجان سواء مع الطلاب، أو العاملين المشاركين فى أعمال الامتحانات.

كما تابع علاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب الامتحانات فى لجان معاهد الإمام أبو العزائم بنين وفتيات التابعة لإدارة شرق يرافقه عبد الحكيم قاعود موفد قطاع المعاهد الأزهرية لمتابعة للامتحانات والدكتورة أسماء أبو خزيمة مديرة التعليم النموذجى.

وحرص على الاستماع للطلاب وسؤالهم إن كان لهم أى شكوى من التنظيم والإعداد للامتحانات أو مواصفات الورقة الامتحانية أو الأسئلة مؤكدًا على إدارة اللجان بسرعة الاستجابة لأى شكوى ومتابعة أى مستحدثات والتعامل معها على الفور.

وجدير بالذكر أن طلاب الشهادة الابتدائية يؤدون اليوم امتحانهم فى مادتي: التربية الإسلامية والعلوم، وطلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحانهم فى مادتي: حفظ القرآن الكريم وتجويده والثقافة الإسلامية، وطلاب البرنامج التأهيلى فقد أدوا امتحانهم فى مادة اللغة العربية ورقة أولى (النحو والصرف)، أما طلاب وطالبات القراءات فقد امتحن طلاب وطالبات شهادة التجويد فى مادتى التوحيد والمواد الاجتماعية، وطلاب شهادة العالية فى مادتى العروض والمواد الاجتماعية، فيما يؤدى طلاب شهادة التخصص امتحانهم فى مادة تراجم القراء ومادة الفواصل ومادة التربية العلمية.