أزهر الإسكندرية: لا شكاوى من امتحانات النقل بكافة المعاهد

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية ل منطقة الإسكندرية الأزهرية ، وعلاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، امتحانات النقل بكافة المعاهد، مؤكدًا على انتهاء الامتحانات على أكمل وجه ودون أدنى شكوى، من خلال متابعة غرفة عمليات الامتحانات، والمتابعات الميدانية لهما ولقيادات المنطقة والزائرين.

وشملت الجولة المرور على لجان معاهد وإدارة شرق التعليمية الأزهرية، ومركز توزيع الأسئلة بالإدارة، كما تفقد عددا من لجان إدارتي العامرية وغرب بحضور نعمة علام موجه عام اللغة الإنجليزية ورندا صبري موجه عام اللغة الفرنسية في رفقة الدكتور فوزي جاد موفد قطاع المعاهد الأزهرية لمتابعة أعمال الامتحانات، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لجميع لجان ومراكز توزيع الأسئلة والكنترولات من خلال غرفة العمليات.

واطمأن خلال جولته الميدانيه على سجلات حضور وانصراف الطلاب، وأكد على توفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، ومنع الغش بكافة صوره وأشكاله بكافة الطرق والوسائل المتاحة، واطمأن على مستوى الامتحانات، ومطابقتها للمناهج المقررة، وعدم وجود شكوى للطلاب منها، والتزام الجميع بكافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وشدد على عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان، واتباع قواعد الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية وبذل قصارى الجهد؛ لخروج الامتحانات بصورة مشرفة.

وكان قد أنهى طلاب القراءات امتحاناتهم اليوم الاثنين حيث امتحن طلاب وطالبات الصفين الأول والثاني تخصص في مادتي الأدب والنصوص ورسم القرآن، كما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي بقسميه الأدبي والعلمي امتحانهم في مادتي: الصرف والإنشاء، فيما يؤدي طلاب الصف الثاني بقسميه الأدبي والعلمي امتحانهم في مواد: الصرف والإنشاء والمواطنة.