وزير الإسكان يتابع تنفيذ وحدات جنة والڤيلات بالمنطقة الرابعة بـ"المنصورة الجديدة"

كتب أحمد حسن

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ وحدات جنة والڤيلات والخدمات بالمنطقة الرابعة بمدينة "المنصورة الجديدة"، مؤكدا ضرورة استمرار وتيرة الجهد والإنجاز بالمدينة فى مختلف القطاعات.

وأشار المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، إلى قيامه بجولة تفقدية بمشروعات الإسكان المختلفة والخدمات الخاصة بها بالمنطقة الرابعة بالمرحلة الأولى بالمدينة، فى إطار التوجيهات المستمرة بضرورة متابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، ومنها مشروعات الإسكان والمرافق بالمدن الجديدة، وتذليل أي عقبات إن وجدت.

وأوضح أنه تم تفقد منطقة مشروع الإسكان جنة 4، لمتابعة سير الأعمال الجارية بالمنطقة، حيث يضم مشروع "جنة" بمدينة المنصورة الجديدة 11232 وحدة سكنية (468 عمارة)، مؤكداً أهمية الحفاظ على المظهر الحضاري وتنسيق الموقع وأعمال الزراعة بالمنطقة.

كما تم تفقد مشروع الڤيلات بذات المنطقة، والذي يضم 1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبه متصلة)، بها 2103 وحدات، وتشمل (499 فيلا منفصلة - 152 فيلا متصلة - 498 فيلا شبه متصلة).

وأكد رئيس جهاز المدينة الاهتمام بتوافر الخدمات المختلفة بالمشروعات السكنية لمختلف شرائح الدخل، بما يسهم فى سرعة انتقال المواطنين للسكن فى وحداتهم الجديدة.

وكان جهاز مدينة المنصورة الجديدة، قد أعلن عن طرح 8 محال تجارية وصيدليتين بمساحات تتراوح بين (20م٢ : 40م٢) بأنشطة متنوعة، بالأسواق التجارية المختلفة بالمدينة، للبيع بمزاد علني.

وأوضح الجهاز أن كراسة الشروط والمواصفات تُطلب من المقر الخاص به، وأن موعد عقد جلسة المزاد يوم الأحد الموافق 11/6/2023 بمقر الجهاز، وأنه يمكن للراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال فى مواعيد العمل الرسمية.