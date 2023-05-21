وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروع "العمارة الخضراء" بمدينة حدائق العاصمة

كتب أحمد حسن

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمشروع "العمارة الخضراء " ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، والجاري تنفيذه في ضوء مبادرة العمارة الخضراء التى أطلقها صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، بالتعاون مع البنك الدولي، ومركز بحوث البناء والإسكان، والتي تهدف إلى بناء 25 ألف وحدة سكنية معتمدة بنظام تصنيف الهرم الأخضر للإسكان الاجتماعي، في 4 مدن مصرية وهي ( حدائق العاصمة، العبور الجديدة، أسوان الجديدة، الغردقة )، تنفيذاً لتوصيات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP 27، الذي عُقد بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن ما يميز نموذج الإسكان الأخضر "العمارة الخضراء" هو استخدام مواد بناء صديقة للبيئة وحلول معمارية مناسبة للمناخ لتقليل الانبعاثاث الكربونية والتوفير فى استهلاك المياه والكهرباء، نتيجةً الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية التى توفر 20٪؜ من استهلاك المواطن من الكهرباء، وتدوير المياه الرمادية لاستخدامها فى رى المسطحات الخضراء، وغير ذلك من المميزات التي تسهم في استدامة المرافق.

وأوضح المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، أنه يتم تنفيذ عدد من العمارات تضم أكثر من ألف وحدة سكنية بالمشروع الذي من المقرر أن يضم حوالي 9000 وحدة سكنية بإجمالي " 402 عمارة "، حيث تم بدء طرح تلك الوحدات فى الربع الأخير من العام الماضي 2022، وجارٍ استكمال باقى الطرح وسيشارك فى التنفيذ أكثر من 50 شركة مقاولات متخصصة فى هذا المجال ويشرف على التنفيذ جهات إشرافية معتمدة للتأكد من جودة الأعمال، مضيفاً أنه تم التنسيق مع وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان وقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنفيذ المشروع على الوجه الأكمل.

وفي ذات السياق، أشار المهندس علاء عبداللاه، إلى أنه في إطار مراعاة معايير الاستدامة في تنفيذ المشروعات تم عمل مسارات خضراء مستدامة، ومسارات نقل مستدامة، وتم اختيار أنواع أشجار تنمو بشكل أفقى، للاستفادة من ظلال الأشجار، وتم استخدام تربة موفرة فى استهلاك المياه ومراعاة حركة سير ذوى الاحتياجات الخاصة وتنفيذ منحدرات عند مدخل كل عمارة، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ أيضا مسارات للدراجات بطول حوالى أكثر من 5 كم بمختلف المناطق.