اليوم السابع
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هيئة الرعاية الصحية تستقبل وفدًا رفيع المستوى من منظمة الصحة العالمية

الإثنين، 22 مايو 2023 01:35 م
هيئة الرعاية الصحية تستقبل وفدًا رفيع المستوى من منظمة الصحة العالمية هيئة الرعاية الصحية
كتب وليد عبد السلام

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استقبلت هيئة الرعاية الصحية وفدًا رفيع المستوى من منظمة الصحة العالمية، وذلك لزيارة عدد من منشآتها الصحية بمحافظة بورسعيد، باعتبار بورسعيد أول محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
 
وأشار بيان الهيئة، إلى منشآت طب الأسرة التي زارها وفد منظمة الصحة العالمية بمحافظة بورسعيد، والتي شملت وحدات "أم خلف، الجرابعة، ال5000 وحدة، 44، الصيدلانية سمر عبدالرحمن"، إضافة إلى مركزي طب أسرة "بحر البقر القديمة، العرب".
 
ونوهت الهيئة في بيانها، تأتي الزيارة في إطار دعم تطبيق خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، والإطلاع على كافة عمليات الميكنة ونظم الرقمنة والتسجيل الالكتروني للمواطنين، فضلًا عن الاستفادة من التوصيات المقدمة وفقًا لأفضل المعايير الدولية، وذلك من قِبل شركاء التنمية الدوليين الداعمين لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
 
ولفت البيان، أن هيئة الرعاية الصحية تثمن دور منظمة الصحة العالمية كأبرز الداعمين لملف التغطية الصحية الشاملة، حيث أثبتت التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة أهمية وجود الأنظمة الصحية القوية والقادرة على الاستدامة المالية؛ بما يضمن توفير الرعاية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة، لتخفيف العبء المالى للمرض عن كاهل المواطنين.

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الرعاية الصحية

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