ميناء دمياط يستقيل 9 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفينة، بينما غادر عدد 4 سفينة ، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27739 طن تشمل : 1870 طن ملح معبأ و 5600 طن رمل و 12124 طن كلينكر و 5545 طن يوريا و 2600 طن بضائع متنوعة.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 63902 طن تشمل : 3097 طن ابلاكاش و 1353 طن كسب فول صويا و 7750 طن خردة و 16447 طن حديد و 23817 طن ذرة و 10475 طن قمح و 963 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 210 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 285 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 6959 حاوية مكافئة ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 162239 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 121280 طنًا.

وغادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3910 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي و شبرا و كفر الشيخ ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5759 شاحنة.