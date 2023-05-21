ميناء دمياط يستقبل 16 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 16 سفينة، بينما غادر عدد 13 سفينة، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة، منها السفينة ( ANNA S ) والتى ترفع علم ليبريا ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 60467 طن من القمح لصالح القطاع الخاص.. يأتى ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23831 طنا تشمل : 1021 طن ملح معبأ و6610 طن رمل و9704 طن كلينكر و3196 طن يوريا و3300 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 67580 طنا تشمل : 2874 طن ابلاكاش و1480 طن خشب زان و600 طن فول و8250 طن خردة و13211 طن حديد و22747 طن ذرة و17307 طن قمح و1111 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1437 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 126 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2255 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 169245 طنًا؛ بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 113089 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3770 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضى وشبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5175 شاحنة.