اليوم السابع
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منظمة العمل العربية: المشروعات التنموية فى مصر وفرت فرص عمل

الإثنين، 22 مايو 2023 12:52 م
منظمة العمل العربية: المشروعات التنموية فى مصر وفرت فرص عمل منظمة العمل العربية
كتبت آية دعبس

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ألقى فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، كلمته أمام الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي الذي يعقد بالقاهرة ويستمر حتى 29 مايو الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجها الشكر والتقدير للرئيس لرعايته المؤتمر، مشيدا بالبرامج والمشروعات التنموية العظيمة التي أطلقها الرئيس مستثمرا الإمكانات والطاقات البشرية.
 
وقال المطيري، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل العربي، إن هذه المشروعات كان لها الأثر الإيجابي إيجاد الكثير من فرص العمل للشباب المصري، وثمن قرار الرئيس بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمال غير المنظمة ، ومشروع قانون العمل الجديد الذي يعالج الكثير من الإشكاليات لضمان حقوق العمال وأصحاب العمل.
 
ووصف المطيري، الدوره 49 لمؤتمر العمل العربي،بأنها دوره لم الشمل العربي ،مرحبا بعودة سوريا إلى شغل مقعدها في جامعة الدول العربية .
 
وقد افتتح أحمد الأسدي وزير العمل والشئون الاجتماعية بجمهورية العراق ، رئيس مجلس الإدارة منظمة العمل، اعمال جلسات مؤتمر العمل العربي، الدورة 49 ورحب الاسدى في بداية كلمته، بالحضور أعضاء المجلس والمشاركين، متمنياً ان يسود الجلسة روح الفريق الواحد للوصول الى أفضل النتائج وان تتوج بتوصيات وقرارات مثمرة وملموسة، معرباً عن سعادته لترأس الدورة “49” لمجلس إدارة منظمة العمل العربية.
 
 وتطرق رئيس مجلس الادارة في كلمته لجدول أعمال المجلس الذي يتضمن العديد من المسائل الهامة وتأتي في مقدمتها تقرير عن اوضاع عمال وشعب فلسطين في الاراضي العربية المحتلة، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة ” 48″ لمجلس ادارة المنظمة واستعراض التقارير الفنية الصادرة عن بعض اللجان النظامية في المنظمة.
 
كما أكد أحمد الأسدي في كلمته على حرص المجلس الموقر بصفة دائمة على متابعة تطورات ما يستجد في الأراضي الفلسطينية من خلال تقرير مفصل يعرض من قبل وزير العمل الفلسطيني، منوهاً على أن التقرير المعروض أمام المجلس الموقر يتضمن عدداً من القضايا الهامة التي يجب التكاتف بشأنها على الصعيد العربي والإقليمي والدولي لفضحها والتصدي إليها.
 
كما القي كلمة ترحيب بأسم الشعب العراقي معربنا عن سعادتة بعودة الجمهورية السورية الي الحضن العربي ولم الشمل.

منظمة العمل العربية

مؤتمر العمل العربى

العمالة غير المنتظمة

فرص عمل

فايز المطيري



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