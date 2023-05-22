مطار مرسى علم الدولى يستقبل وفودا سياحية من إيطاليا والتشيك وألمانيا وهولندا

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى ، اليوم الإثنين، 9 رحلات طيران دولية ضمن 116 رحلة طيران دولية أسبوعية تصل بداية من السبت الماضى وحتى يوم الجمعة المقبل، مع تطبيق الإجراءات والأمنية على الوافدين فور وصولهم.

وتبين من كشوف رحلات الوصول اليوم، أنه من المقرر وصول 9 رحلات من عدة دول بينها رحلتين من دولة التشيك و3 رحلات من إيطاليا و2 من ألمانيا، كذلك رحلة من هولندا ورحلة داخلية.

وتقوم السلطات المختصة بالمطار بتسهيل الإجراءات على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط وصولا إلى الفندق للاستمتاع بإجازاتهم فى فنادق مدينة مرسى علم على ساحل البحر الأحمر.

كما تبين من جداول الرحلات الأسبوعية أنه من المقرر استقبال المطار خلال الاسبوع 116 رحلة تصل من 11 دولة أوروبية أكثرها وصولا من ألمانيا ثم بولندا والتشيك وإيطاليا، كذلك تصل رحلات أخرى من النمسا وسويسرا وبلجيكا وهولندا.