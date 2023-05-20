مطار مرسى علم الدولى يستقبل 28 رحلة سياحية من التشيك وبولندا وألمانيا والنمسا

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم السبت، 28 رحلة طيران دولية ضمن 116 رحلة طيران دولية أسبوعية تصل بداية من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبلة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين فور وصولهم.

وتبين من كشوف رحلات الوصول اليوم أن من المقرر وصول ال 28 رحلة من عدة دول بينها 9 رحلات من دولية التشيك، و10 رحلات من بولندا، و6 رحلات من ايطاليا، ورحلة من المانيا، كذلك رحلة من النمسا ورحلة اخرى من بلجيكا.

وتقول السلطات المختصة بالمطار بتسهيل الاجراءات على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط وصولا للفندق للاستمتاع بإجازاتهم فى فنادق مدينة مرسى علم على ساحل البحر الأحمر .

كما تبين من جداول الرحلات الاسبوعية أنه من المقرر استقبال 116 رحلة تصل من 11 دولة أوربية أكثرها وصولا من ألمانيا ثم بولندا والتشيك وإيطاليا، كذلك تصل رحلات من النمسا وسويسرا وبلجيكا وهولندا .





