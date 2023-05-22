مصرع 3 طلاب غرقا أثناء الاستحمام فى فرع النيل بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقى 3 طلاب مصرعهم غرقا أثناء الاستحمام بفرع النيل بعزبة الشيخ إبراهيم التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى مدير أمن المنوفية ، إخطارا من مأمور مركز أشمون بمديرية أمن المنوفية، يفيد بغرق 3 طلاب أثناء الاستحمام في فرع النيل، وفشلت محاولات إنقاذ حياتهم، وانتقلت قوة أمنية لتحقيق في الواقعة.

بالانتقال الفورى والفحص تبين غرق م، أ، ش 12 عام، آ، ش، ع 12 عام، م، ر، ا 12 عام، وجرى انتشال الجثامين ونقلهم إلى مستشفى أشمون العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.