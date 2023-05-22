اليوم السابع
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مصرع 3 طلاب غرقا أثناء الاستحمام فى فرع النيل بالمنوفية

الإثنين، 22 مايو 2023 11:54 م
مصرع 3 طلاب غرقا أثناء الاستحمام فى فرع النيل بالمنوفية إسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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لقى 3 طلاب مصرعهم غرقا أثناء الاستحمام بفرع النيل بعزبة الشيخ إبراهيم التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى مدير أمن المنوفية ، إخطارا من مأمور مركز أشمون بمديرية  أمن المنوفية، يفيد بغرق 3 طلاب أثناء الاستحمام في فرع النيل، وفشلت محاولات إنقاذ حياتهم، وانتقلت قوة أمنية لتحقيق في الواقعة.
 
بالانتقال الفورى والفحص تبين غرق م، أ، ش 12 عام، آ، ش، ع 12 عام، م، ر، ا 12 عام، وجرى انتشال الجثامين ونقلهم إلى مستشفى أشمون العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 

محافظة المنوفية

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