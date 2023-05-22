مصرع عاملين سقطا في بالوعة صرف بقرية في أبو النمرس

كتب بهجت أبو ضيف

لقى شخصين مصرعهما نتيجة سقوطهما في بالوعة صرف بقرية في أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وتم انتشال الجثتين، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع شخصين في قرية بمنطقة أبو النمرس، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن عاملين لقيا مصرعهما نتيجة سقوطهما في بالوعة صرف، وتم الاستعانة بالمختصين وانتشال الجثتين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.