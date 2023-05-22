رئيس مجلس الدولة: الاتحاد العربي للقضاء الإدارى يحرص على تدعيم التعاون والعمل المشترك

كتب: أحمد عبد الهادى - تصوير خالد كامل

أكد المستشار عادل عزب، رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري ، حرص الاتحاد على توطيد روابط الأخوة والصداقة بين المحاكم الإدارية ومجالس الدولة العربية، وتيسيير سبل تبادل الخبرات وإثراء المعارف القضائية الإدارية تدعيمًا للعمل العربي المشترك.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها اليوم الأحد، عادل عزب رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري في افتتاح الاجتماع السادس للجمعية العامة للاتحاد العربي للقضاء الإداري بحضور رؤساء مجالس الدولة ورؤساء المحاكم الإدارية العليا وممثليهم والوفود المشاركة من الدول الأعضاء في الاتحاد العربي للقضاء الإداري.

وأشار رئيس مجلس الدولة، إلى أن الاتحاد يضع نصب أعينه في إطار أهدافه لتدعيم العمل القضائي العربي المشترك، الارتقاء بنشاطه في المرحلة المقبلة والعمل على إنشاء الأكاديمية العربية للقضاء الإداري وكذلك إنشاء فروع لها في الدول الأعضاء بالاتحاد، وتطوير الموقع الإلكتروني للاتحاد، وإنشاء مقر دائم للاتحاد داخل مجلس الدولة بالقاهرة؛ تحقيقًا للأهداف المرجوة من إنشاءه.