مصرع شخص وإصابة 5 آخرين إثر وقوع حادثى سير بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون اليوم الإثنين إثر وقوع حادثى سير بمركزى إدكو وادى النطرون بالبحيرة، حيث تلقت مديرية أمن البحيرة إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة نصف نقل عند طريق التحدى بوادى النطرون مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى وادى النطرون لإسعافهم.

كما لقى "ى.م ا" 30عاما مصرعه وأصيب آخر بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل وتروسيكل بالطريق الدولى قرب مدينة إدكو، وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو المركزى.

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت مؤخرا إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب تروسيكل بمركز وادى النطرون بالبحيرة.

كما شهد مركز وادى النطرون مصرع شخصين واصابة 3 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بإنحاء الجسم اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بصحراوى البحيرة.