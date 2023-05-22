إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة نصف نقل بالبحيرة

أصيب منذ قليل 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بمركز وادى النطرون بالبحيرة.
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بهذا الحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل بطريق التحدى الصحراوى التابع لمركز وادى النطرون.
وتم نقل المصابين لمستشفى وادى النطرون المركزى لإسعافهم وتلقى العلاج الطبى العاجل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت إصابة 13 شخصا بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى بالقرب من مدينة كفر الدوار.
وتم نقل المصابين الى المستشفى العام بكفر الدوار لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة .
اسعاف
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أصيب منذ قليل 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بمركز وادى النطرون بالبحيرة.
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