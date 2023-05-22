اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: بدء توزيع أرقام جلوس 25 ألفا و202 طالب وطالبة بـ 101 مدرسة

الإثنين، 22 مايو 2023 02:41 م
محافظ كفر الشيخ: بدء توزيع أرقام جلوس 25 ألفا و202 طالب وطالبة بـ 101 مدرسة جانب من المتابعة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع استقبال 101 مدرسة تابعة لـ 13 إدارة تعليمية، لتوزيع أرقام جلوس 25 ألفا و202 طالب وطالبة، موجها بتسهيل إجراءات تسليم الطلاب الأرقام، إضافة لتجهيز 76 لجنة ثانوية عامة.

أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن 101 مدرسة ثانوية عامة تابعة لـ 13 إدارة تعليمية، شهدت توزيع أرقام جلوس الثانوية، التي تسلمتها المدارس، مشيراً إلى أنه شكل لجنة من المديرية والإدارات التعليمية لمتابعة تسليم أرقام جلوس الطلاب في سهولة ويسر، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأضاف عبدالله، عدد طلاب طلاب الثانوية العام  25 ألفا و202 طالب وطالبة، عدد طلاب القسم الأدبي 6 آلاف و462 طالبا وطالبة، وعلمي علوم 16 ألفا و920 طالبا وطالبة، وعلمي رياضة 1920 طالبا وطالبة، مشيراً إلى أن عدد لجان الثانوية العامة 76 لجنة والاستراحات 26 استراحة منهم 13 للمراقبين والملاحظين و13 للملاحظات والمراقبات.

وأكد عبدالله، أنه وجه بتجهيز لجان الثانوية العامة 76 لجنة بـ 13 إدارة تعليمية وتعقيمها وتطهيرها، وتجهيزها ليستلمها رؤساء اللجان، وسيعقد اجتماعا مع رؤساء ومراقبي الثانوية العامة سيتم الإعلان عنه.


كفر الشيخ

ثانوية عامة

اختبارات الثانوية العامة

أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة

شعبة ادبية

شعبة علمية



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