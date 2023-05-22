اليوم السابع
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محافظ سوهاج: توريد 54 ألفا و483 طن قمح حتى الآن للموسم الحالى 2023

الإثنين، 22 مايو 2023 04:22 م
محافظ سوهاج: توريد 54 ألفا و483 طن قمح حتى الآن للموسم الحالى 2023 جانب من الاجتماع
سوهاج عمرو خلف

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ترأس اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة؛ لمتابعة موقف توريد الأقماح للموسم الحالى 2023م، بحضور محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وممثلى مديرية الزراعة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومطاحن مصر العليا، والإصلاح الزراعى، والبنك الزراعى المصرى.

 

تناول الاجتماع مناقشة آخر المستجدات بالنسبة لمعدل التوريد الداخلى والخارجى للأقماح، حيث تم توريد 54 ألف و483 طنا من الأقماح إلى المواقع التخزينية من الشون والصوامع حتى الآن، والتى تبلغ 16 موقعا تخزينيا على مستوى المحافظة.

 

ووجه "الفقى" خلال الاجتماع باستمرار تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين والتجار؛ لتوريد الأقماح إلى الشون والصوامع بنطاق المحافظة، مؤكدا على ضرورة إعداد بيان بعدد الجمعيات والكميات التى توردها كل جمعية على حدة، بشكل دورى.

 

يذكر أن مساحات القمح المنزرعة هذا العام بلغت 174 ألفا و816 فدانا بمختلف مراكز سوهاج، ووفرت المحافظة 16 موقع تخزينى، بالإضافة إلى تشكيل 16 لجنة لاستلام الأقماح، حيث بلغت قيمة الأردب هذا العام 1500 جنيه.

 


سوهاج

محافظ سوهاج

الاقماح

التموين

الصوامع



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