محافظ سوهاج يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ 500 وصلة مياه شرب

سوهاج عمرو خلف

شهد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج ، اليوم، توقيع بروتوكول التعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، ومؤسسة " إكرام " للتنمية والأعمال الخيرية، لتنفيذ وصلات مياه الشرب المنزلية للأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة مجانا، بحضور المهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، ورأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة، وكارم الفقي رئيس مجلس أمناء مؤسسة "إكرام"، وإسلام أمين مؤسس " إكرام " للتنمية والأعمال الخيرية.

وأكد محافظ سوهاج على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع مؤسسات الدولة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، بالتوازي مع توجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى دعم المحافظة لكافة أنشطة المؤسسات والجمعيات الأهلية، لدعم المواطن السوهاجي, وخاصة الأسر الأولى بالرعاية.

ومن جانبه وجه رئيس مياه سوهاج الشكر للمحافظ على دعمه الدائم لجهود الشركة في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بجميع مراكز ومدن المحافظة، من توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، موضحا أن توقيع بروتوكول اليوم، يقضي بقيام مؤسسة " إكرام " بتنفيذ 500 وصلة مياه شرب للأسر الأولى بالرعاية بجميع قرى ومراكز المحافظة، بقيمة مالية 2 مليون جنيه.

وقام بتوقيع البروتوكول كل من " المهندس أشرف على عبد الرحمن مستشار شركة مياه الشرب لشئون الدعم الفني، وإسلام أمين مؤسس " إكرام " للتنمية والأعمال الخيرية، وتم إهداء درع المؤسسة للسيد المحافظ، ورئيس مياه سوهاج، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعى".