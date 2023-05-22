محافظ المنوفية يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية.. ويؤكد: لا شكاوى

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، انتظام أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى بكافة الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وذلك للتأكد من انتظام سير العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب.

وتلقى المحافظ تقريرا من غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم عن قيام طلاب الشهادة الإعدادية اليوم الاثنين الموافق 22 مايو 2023 بتأدية امتحان مادة الجبر بكافة الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة بـ 399 لجنة، وبدأت الإمتحانات فى مواعيدها المقررة، وقد بلغ إجمالى عدد الطلاب الحاضرين 81 ألف و881طالب، وغياب 807 طالب بنسبة حضور 99,02% وتمت عملية سير الامتحانات وسط أجواء مستقرة ومنتظمة ولم يتم رصد أى مشكلات أو شكاوى أثناء عقد الامتحان.

وأكد محافظ المنوفية، حرصه على المتابعة المستمرة لسير الامتحانات وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لانتظام سير الإمتحانات، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق الكامل مع مديرى الإدارات التعليمية والتواجد الميدانى لمتابعة الحالة العامة للجان والتعامل الفورى مع أى معوقات حفاظاً على مستقبل الطلاب.