"لو عايز تصيف".. كيف تقضى يوما كاملا على البحر فى مدينة فايد بـ100 جنيه فقط؟

الإسماعيلية- صبري غانم

استعدت مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، لاستقبال المصطافين بشواطئها ونواديها المختلفة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد، ومنها شاطئ ونادى فايد الجديد وشاطئ ونادى الزهور .

ويستطيع زائر فايد أو المصيف أن يقضى يوما كاملا على البحر بحوالي 100 جنيه، شاملة دخول النادى والشاطئ واستئجار كرسى وشمسية وشراء وجبة من خارج الشاطئ ولو مجموعة مع بعض حيقدرو يفروا كتير، وكمان ممكن أسرة تقضى يوم بليلة بأسعار تبدأ من 200 إلى 350 وذلك عن طريق استئجار شاليه.

وتتميز مدينة فايد عن سائر المدن الساحلية بنظافة شواطئها ورخص دخول الشواطئ والإقامة بالشاليهات التى تستقبل المواطن البسيط، بالإضافة إلى سهولة ورخص مواصلاتها، حيث تناسب كل المستويات المادية المختلفة .

كما يوجد بمدينة فايد التى تقع على شاطئ البحيرات المرة قرى سياحية خاصة، بالإضافة إلى فيلات خاصة يقصدها العائلات لاستئجارها للإقامة فيها مع أسرهم.

ويقصد مدينة فايد الآلاف من المصيفين، خاصة رحلات اليوم الواحد، فيستطيع زائر فايد أن يقضى يوما جميلا على أحد شواطئها وبأقل الأسعار حيث تتراوح تذاكر دخول الشواطئ من 10 إلى 20 جنيها فى اليوم الواحد، بالإضافة الى وجود شاليهات فى متناول جميع الفئات تبدأ من 200 جنيه حتى 350 جنيها للمميز.

ومن أشهر شواطئ مدينة فايد، هو شاطئ الزهور ويقع فى آخر الشارع الجديد بوسط مدينة فايد، ويتمتع بشاطئه الرملى المفضل لجميع المصيفين، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الشاليهات أسعار استئجارها فى متناول الجميع.

وقال مسؤل نادى وشاطئ الزهور إن نادى وشاطئ الزهور يتكون من 18 شاليه يتراوح أسعار إيجارات الشاليهات من 220 جنيها إلى 300 جنيه وهو يعتبر أرخص الإيجارات مقارنة بالقرى السياحية.

وأضاف أن شاطئ الزهور يجذب الآلاف من المصيفين، وخاصة مصيف اليوم الواحد حيث يأتى للشاطئ الآلاف من المحافظات المجاورة لمحافظة الإسماعيلية، مشيرا إلى أن الشاطئ يضم مسرحا وألعاب مائية وألعاب ترفيهية وكافيتريات .

وأكد أن سعر التذكرة للدخول 20 جنيها، وإيجار الشمسية الواحدة 10 جنيهات والكرسى إيجاره 2 جنيه طوال اليوم، مضيفا أن الشاطئ بعد الساعة الرابعة مفتوح لكل أبناء فايد بالمجان وكذلك الكراسى والطرابيزات.

وأضاف أن الشاطئ معروف لدى جميع المصيفين والمقيمين فى الشاليهات ولدينا مجموعة كبيرة من المصيفين، وخاصة من محافظتى الشرقية والقاهرة يأتون إلى الشاطئ والشاليهات كل عام، وأضاف مسؤل نادى وشاطئ فايد الجديد بأن النادى يستقبل إعداد كبيرة من المصيفين كل عام نظرا لنظافة الشاطئ.

وأضاف بأنه تم تطوير النادى والشاطئ لإرضاء المترددين على النادى كما تم تطوير الشاليهات وخاصة بالتزامن مع بداية موسم الصيف، مشيرًا إلي أن النادى والشاطئ مقصد الكثير من أبناء محافظات الشرقية والقليوبية والجيزة وذلك لقضاء عطلة الصيف وهناك اخرين يفضلون سياحة اليوم الواحد.



مدينة فايد بالإسماعيلية استعدت لاستقبال المصطافين (1)



مدينة فايد بالإسماعيلية استعدت لاستقبال المصطافين (2)



مدينة فايد بالإسماعيلية استعدت لاستقبال المصطافين (3)



مدينة فايد بالإسماعيلية استعدت لاستقبال المصطافين (4)



مدينة فايد بالإسماعيلية استعدت لاستقبال المصطافين (5)



مدينة فايد بالإسماعيلية استعدت لاستقبال المصطافين (6)



مدينة فايد بالإسماعيلية استعدت لاستقبال المصطافين (7)



مدينة فايد بالإسماعيلية استعدت لاستقبال المصطافين (8)



مدينة فايد بالإسماعيلية استعدت لاستقبال المصطافين (9)



مدينة فايد بالإسماعيلية استعدت لاستقبال المصطافين (10)



مدينة فايد بالإسماعيلية استعدت لاستقبال المصطافين (11)



مدينة فايد بالإسماعيلية استعدت لاستقبال المصطافين (12)



مدينة فايد بالإسماعيلية استعدت لاستقبال المصطافين (13)



مدينة فايد بالإسماعيلية استعدت لاستقبال المصطافين (14)