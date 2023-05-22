اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 مايو 2023 02:03 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

كفر الش‫يخ تحتل النصيب الأكبر فى زراعة الأرز.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 22 مايو 2023 01:00 ص
كفر الش‫يخ تحتل النصيب الأكبر فى زراعة الأرز.. اعرف التفاصيل زراعة الارز
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت الحكومة، المساحة التى سيتم زراعتها بمحصول الأرز خلال موسم الزراعات الصيفية العام الحالى بـ 724 ألف فدان، فى 9 محافظات فقط، بالإضافة لمساحة 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها، ومساحة 150 ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً.
 
ويتم تحديد المساحات المنزرعة بالأرز طبقاً لأسس فنية متعددة من أهمها الموارد المائية المتاحة وقدرة الترع المصرح بزراعة الأرز عليها باستيعاب التصرفات المائية فى فترة أقصى الاحتياجات.
 
وفى التقرير التالى نوضح المحافظات والمساحات المحددة لزراعة محصول الارز الموسم الحالى.
 
1- الإسكندرية 2000 فدان
 
2- البحيرة 106 آلاف و650 فدان
 
3- الغربية 40 ألفا و600 فدان
 
4- كفر الشيخ 189 ألفًا و800 فدان
 
5- الدقهلية 182 ألفا و550 فدان
 
6- دمياط 42 ألف فدان
 
7- الشرقية 127 ألفًا و850 فدان
 
8- الإسماعيلية ألفان و750 فدان
 
9- بورسعيد 30 ألف فدان
 
 

زراعة الارز

الارز

محصول الارز



الموضوعات المتعلقة

محافظ الشرقية يتابع انتظام سير عملية توريد محصول الأرز الشعير لمواقع التجميع

الأربعاء، 30 نوفمبر 2022 12:23 م

تحرير 48 إنذارا ضد أصحاب حيازات زراعية بالبحيرة لعدم توريدهم محصول الأرز

الجمعة، 18 نوفمبر 2022 02:56 م

تحرير 18 إنذارا ضد أصحاب حيازات زراعية بالبحيرة لعدم توريدهم محصول الأرز

الخميس، 17 نوفمبر 2022 11:07 ص

تحرير 27 إنذارا ضد أصحاب حيازات زراعية بالبحيرة لعدم توريدهم محصول الأرز

الإثنين، 14 نوفمبر 2022 11:52 ص

تموين بورسعيد: ارتفاع توريد محصول الأرز الشعير إلى 245 طنا منذ بداية التوريد

الإثنين، 14 نوفمبر 2022 09:30 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة