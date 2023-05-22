وذكرت وكالة الأنباء الكورية (يونهاب) أن فريق التفتيش وصل اليابان، أمس، وعقد اجتماعا فنيا مع الجانب الياباني، وسيعقد أيضا جلسات أسئلة وأجوبة مع السلطات اليابانية المعنية، بما في ذلك شركة طوكيو للطاقة الكهربائية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة وهيئة التنظيم النووي اليابانية، وذلك لمدة يومين، يعقبها عملية التفتيش على المحطة.

ويضم الفريق 21 عضوا، بما في ذلك رئيس الفريق يو كوك-هي، رئيس لجنة الأمن والسلامة النووية، و19 خبيرا آخر في قطاعي المفاعلات النووي والإشعاع، وخبير واحد في الإشعاع في البيئة البحرية.

من جانبه.. قال يو "نراجع البيانات منذ أغسطس 2021.. لدينا معلومات كافية في متناول أيدينا، وسنطلب المزيد على النحو الذي نراه مناسبا"، مضيفا أن "لدينا معايير علمية، وسوف نفحص ونفتش المنشآت بناء على تلك المعايير.. وإذا حددنا المشاكل خلال العملية فسوف نطرحها بالتأكيد على الطاولة.. وسنتطلع إلى التوصل إلى استنتاج شامل".