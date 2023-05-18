وذكرت وكالة انباء كورية الجنوبية " يونهاب" ان المتحدث باسم وزارة الخارجية "ليم سو-سوك" اكد في مؤتمر صحفي دوري: «الفريق المكون من حوالي 20 خبيرا سيقوم بزيارة إلى اليابان تستغرق 4 أيام».

وأضاف: «بمجرد الانتهاء من المناقشات التفصيلية، سأعلن عن المزيد من التفاصيل، مثل الجدول الزمني لإرسال فريق التفتيش إلى اليابان».

وقد اتفقت كوريا الجنوبية واليابان على إرسال فريق التفتيش على تصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية في القمة التي عقدت في وقت سابق من هذا الشهر. وعقد البلدان حتى الآن اجتماعات على مستوى العمل يومي 12 و17 مايو بشأن زيارة فريق التفتيش المتفق عليه في القمة بين زعيمي البلدين في وقت سابق من هذا الشهر. وانتهت الاجتماعات دون الاتفاق على التفاصيل.